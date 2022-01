Začenja se preventivna akcija Varno brez telefona v prometu

Ljubljana, 10. januarja - Agencija za varnost prometa danes začenja nacionalno preventivno akcijo Varno brez telefona v prometu, ki bo trajala do 23. januarja. V njej bo policija nadzirala uporabo mobilnih telefonov in drugih naprav ter opreme, ki motijo voznikovo vidno in slušno zaznavanje ali možnost obvladovanja vozila, so napovedali na agenciji.