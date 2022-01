Mendyja izpustili iz pripora

London, 7. januarja - Nogometašu Manchester Cityja Benjamina Mendyja, ki je osumljen več posilstev in spolnih napadov, so po številnih neuspešnih prošnjah danes odobrili varščino in ga izpustili na prostost. Sedemindvajsetletni francoski reprezentant je v priporu preživel 134 dni, aretirali so ga 26. avgusta lani.