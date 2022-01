Vlagatelji na ljubljanski borzi v prvem tednu novega leta dobro razpoloženi

Ljubljana, 7. januarja - Indeks SBI TOP je v prvem trgovalnem tednu novega leta pridobil 2,6 odstotka vrednosti in sklenil pri 1291,51 točke. Blue chipi prve kotacije so na tedenski ravni krepko zrasli, na ravni iz konca prejšnjega leta so ostale le Krkine delnice. Vlagatelji so opravili za 5,79 milijona evrov poslov.