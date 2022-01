V Nemčiji zaostrujejo ukrepe za zajezitev virusa, a skrajšujejo karanteno

Berlin, 7. januarja - V Nemčiji zaostrujejo ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. V nemške bare in restavracije bodo lahko vstopili zgolj cepljeni z dvema odmerkoma cepiva proti covidu-19 in prebolevniki ob predložitvi negativnega izvida testa na koronavirus ter cepljeni s poživitvenim odmerkom. Obenem so omilili karantenska pravila.