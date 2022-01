Izvajalec storitve UeNaročanje mora sistem začasno umakniti iz testne uporabe

Ljubljana, 7. januarja - Ministrstvo za javno upravo je izvajalca storitve UeNaročanje pozval, naj ta sistem spletnega naročanja začasno umakne iz testne uporabe. Zaznali so namreč možna varnostna tveganja. Podjetje Ortus kot izvajalec bo glede na njihov poziv v najkrajšem možnem času preveril in odpravil morebitne pomanjkljivosti, so navedli na ministrstvu.