Mikrokrediti podjetniškega sklada le za mikro in mala podjetja

Ljubljana, 7. januarja - Slovenski podjetniški sklad je popravil konec lanskega leta objavljen javni razpis za mikrokredite iz sredstev Sklada skladov SID banke. Na razpolago je 15 milijonov evrov, do njih pa bodo upravičena mikro in mala podjetja, ne pa tudi srednje velika podjetja, kot so sprva zapisali. Upravičenci bodo prejeli mikrokredite do največ 25.000 evrov.