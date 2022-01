Vreme: Jasno do zmerno oblačno

Jutranje temperature bodo v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske okoli -15 °C, drugod od -11 do -5, ob morju okoli -1 stopinj Celzija. V soboto bo zjutraj in dopoldne zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah v notranjosti megleno. Popoldne bo več sončnega vremena. Burja na Primorskem bo čez dan slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do 3, na Goriškem in ob morju okoli 7 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo se bo pooblačilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla. Predvsem sredi dneva, popoldne in zvečer bo v notranjosti občasno rahlo snežilo. Hladno bo. V ponedeljek bo pretežno oblačno, na jugu bo zjutraj še lahko rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter.

Vremenska slika: Nad Alpami in severnim Balkanom je šibko območje visokega zračnega tlaka, nad severno Evropo in severnim Atlantikom pa je več ciklonskih središč z vremensko fronto, ki se pomika preko srednje Evrope. Nad naše kraje s šibkim vzhodnikom doteka hladen in razmeroma suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V soboto bo pretežno jasno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod po nižinah se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla. Burja ob Jadranu bo čez dan slabela.