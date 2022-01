Ljubljanska borza: SBI TOP teden končal v zelenem

Ljubljana, 7. januarja - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na ljubljanski borzi pridobil 0,23 odstotka in se ustavil pri 1291,51 točke. K rasti so največ prispevale delnice NLB, ki so pridobile več kot odstotek. Vlagateljem so bile tudi danes najbolj zanimive Krkine delnice, s katerimi so opravili dobrih 340.000 evrov prometa. Prometa je bilo za 705.568 evrov.