Vranješ zadovoljen z opravljenim delom, a vedno je lahko boljše

Ljubljana, 7. januarja - Odpovedani pripravljalni tekmi proti Italiji v Trbovljah in Kopru sta malce okrnili proces dela slovenske moške rokometne reprezentance, do odhoda na bližnje evropsko prvenstvo na Madžarskem in Slovaškem pa bo zadnje podrobnosti za tekme proti Severni Makedoniji, Danski in Črni gori v skupinskem delu v Debrecenu pilila v Zrečah.