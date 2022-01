V prihodnjem tednu SD na pogovoru z Golobom, druge stranke KUL za zdaj še ne

Ljubljana, 7. januarja - Predstavniki LMŠ, SD, Levice in SAB so prvič po novem letu v izjavah za novinarje pokomentirali aktualno politično dogajanje. Med drugim so v SD potrdili, da se nameravajo sestati z Robertom Golobom, medtem ko v drugi strankah vabila na sestanek zaenkrat še niso prejeli. Glede pogovorov o povezovanju z LIDE oziroma Igorjem Zorčičem pa so zadržani.