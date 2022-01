V Italiji proti covidu-19 ni cepljenih 2,1 milijona starejših od 50 let

Rim, 7. januarja - V Italiji, kjer so nedavno sprejeli odločitev o obveznem cepljenju proti covidu-19 za starejše od 50 let, v tej starosti skupini še ni cepljenih 2,1 milijona ljudi, so pokazali danes objavljeni podatki italijanskega ministrstva za zdravje, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.