Wes Anderson bo režiral nov film po zgodbi Roalda Dahla

Los Angeles, 9. januarja - Režiser Wes Anderson se bo po priredbi zgodbe Roalda Dahla Čudoviti lisjak lotil še ene filmske adaptacije Dahlovega dela. Tokrat bo za Netflix priredil in režiral delo The Wonderful Story of Henry Sugar z zgodbo o "hazardejrju" Henryju, ki pri kartanju priigrani denar porabi v dobrodelne namene. Za glavno vlogo je angažiran Benedict Cumberbatch.