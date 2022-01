Slovenski kombinatorci boljši le od Rusov

Val di Fiemme, 7. januarja - V Val di Fiemmeju je bila na sporedu tekma mešanih ekip za svetovni pokal nordijskih kombinatorcev. Med osmimi nastopajočimi reprezentancami je bila tudi Slovenija, Vid Vrhovnik, Silva Verbič, Ema Volavšek in Gašper Brecl so premagali le Ruse in zasedli sedmo mesto. Po skokih so bili peti.