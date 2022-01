Ob 200-letnici arheologa Heinricha Schliemanna razstava v Berlinu

Berlin, 10. januarja - Muzej prazgodovine in zgodnje zgodovine pod okriljem Državnih muzejev v Berlinu načrtuje razstavo ob letošnji 200-letnici rojstva arheologa Heinricha Schliemanna. Od 13. maja do 6. novembra namerava v galeriji James Simon in Novem muzeju predstaviti okoli 700 predmetov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.