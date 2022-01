15 dni do OI - Sinologija

Ljubljana, 20. januarja - Sinologija je veda, ki z uporabo interdisciplinarnih metod obravnava kulturo, zgodovino, jezik, miselnost in politične sisteme Kitajske ter drugih držav oziroma področij, ki sodijo v jezikovno, civilizacijsko in kulturno okrožje Kitajske (Tajvan, Singapur, Hongkong).

Sinologija se je kot veda najprej pojavila na Japonskem, v Evropi pa nekateri začetke sinologije vidijo v času Marka Pola in popotnika ter učenjaka Ibn Batuta iz 13. in 14. stoletja, vendar se je sistematični študij Kitajske začel šele v 16. stoletju z misijonarji, kot je Matteo Ricci, ki so na Kitajsko vnesli krščanstvo.

Sloveniji se je sinologija uradno začela leta 1995, ko so na Filozofski fakulteti v Ljubljani odprli oddelek za azijske in afriške študije, znotraj katerega deluje katedra za sinologijo. Leta 1998 je bilo na oddelku ustanovljeno tudi Sinološko društvo Yuan, ki tudi neformalno povezuje trenutne in nekdanje študente in študentke sinologije ter druge zainteresirane za to vedo.

Veliko zanimanje za sinologijo vlada zaradi pisave in jezika. Več kot ena petina svetovnega prebivalstva govori kitajski jezik, ki velja za najbolj razširjenega po številu govorcev. Kitajščina je tako materni jezik 1,3 milijarde ljudem, okoli 40 milijonov pa se kitajščine uči kot tujega jezika.

Kitajski jezik spada v skupino sinotibetanskih jezikov, deli pa se na številna narečja, med katerimi so najbolj razširjena mandarinščina, ki jo govori okrog 800 milijonov ljudi, wu, ki ga govori okoli 90 milijonov, in kantonščina, ki jo prakticira približno 80 milijonov govorcev. Mandarinščino govorijo v glavnem mestu Pekingu, jezik wu pa v Šanghaju, največjem kitajskem mestu.

Kitajci se med seboj, za razliko od Slovencev, ne razumejo, če govorijo v različnih narečjih. Pomagajo si s pismenkami in uradnim jezikom - putong huajem oziroma mandarinščino, ki je uradni jezik Kitajske.

Pri mandarinščini poznajo štiri tone in dodatnega, nevtralnega. Toni so ključnega pomena pri izgovorjavi in govornem razumevanju. Za pomoč pri učenju kitajskega jezika so predvsem za tujce razvili latinični zapis kitajskih pismenk - pinjin, ki pa kitajskih pismenk ne more zamenjati. S pinjinom zapisujejo izgovorjavo in ton pismenke, a nemalokrat se zgodi, da ima določen zlog enak ton. Tako sta na primer pismenki za konja in številko različni, a imata enak ton; zato se besedo lahko razlikuje glede na kontekst oziroma šele v primeru, da pismenko vidimo.

Ker je kitajski jezik, s svojim slikovnim zapisom in zanimivim sestavom besed zelo prepleten z zgodovino in kulturo, je učenje kitajskega jezika brez vpogleda v vsaj delček le teh skorajda nemogoče. Zato se tudi študij na Filozofski fakulteti in tudi na drugih svetovnih univerzah imenuje študij sinologije in ne študij Kitajščine.