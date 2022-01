Roma in Napoli z angleškima okrepitvama

Ljubljana, 7. januarja - Italijanska nogometna prvoligaša Napoli in Roma sta si na Otoku poiskala kadrovske okrepitve za nadaljevanje sezone. Do konca 2021/22 bo za Napoli po novem igral Axel Tuanzebe, ki ga je posodil Manchester United, za Romo pa Ainsley Maitland-Niles, ki ga je do konca sezone posodil Arsenal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.