Policisti prosijo za pomoč pri razjasnitvi četrtkove nesreče na hitri cesti blizu Bertokov

Koper, 7. januarja - Policisti prosijo za pomoč pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče, ki se je v četrtek ob 19.55 zgodila na hitri cesti med uvozom Bertoki in bencinski servis Bivje, in sicer v smeri Kopra proti Ljubljani. V nesreči sta bili udeleženi dve vozili, policija pa išče enega od udeleženih voznikov, ki je kraj nesreče zapustil.

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, naj bi bil osebni avto bele barve, koprskega registrskega območja, več podatkov pa zaenkrat nimajo. Glede na poškodovano vozilo druge udeleženke predvidevajo, da je neznano vozilo poškodovano po prednjem desnem blatniku, prednjem odbijaču na desni strani ter prednjem desnem boku in da je podrsana prednja desna pnevmatika. Predvidevajo tudi, da so na vozilu sledi rdeče barve drugega vozila.

Policisti prosijo vse, ki bi videli trčenje ali bi o tem kaj vedeli, da podatke sporočijo na 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.