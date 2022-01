Več deset hongkonških politikov po rojstnodnevni zabavi v karanteno

Hongkong, 7. januarja - V Hongkongu so danes za več deset pripadnikov politične elite odredili karanteno, potem ko so se udeležili rojstnodnevne zabave, na kateri so bili tudi okuženi s koronavirusom. Zadeva je za hongkonške oblasti neprijetna tudi v luči priprav na ustanovno zasedanje parlamenta prihodnji teden.