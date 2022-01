Seznam prič na sojenju Pajenkovi in Lahovi še ni izčrpan

Maribor, 7. januarja - Na mariborskem sodišču se je nadaljevalo ponovljeno sojenje nekdanjima članicama uprave Probanke Romani Pajenk in Milani Lah za poslovno goljufijo. Tokrat so zaslišali nekoč vodilnega človeka družb Murafin in Lipa Invest, s čimer pa se seznam prič še ni izčrpal. Sodnica Andreja Lukeš je namreč ugodila še dvema predlogoma obrambe.