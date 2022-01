Na madžarsko-avstrijski meji streli ob poskusu tihotapljenja ljudi

Gyoer, 7. januarja - Madžarski policisti so v četrtek na madžarsko-avstrijski meji blizu obmejne vasi Harka streljali na vozilo, s katerim so domnevno tihotapili begunce. Kot je sporočila policija, je manjši tovornjak na prehodu z veliko hitrostjo peljal proti policistom, ki so zaradi tega vozilo želeli ustaviti, poročajo tuje tiskovne agencije.