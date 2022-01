Ponovno odprtje krajevnih uradov na območju Upravne enote Maribor

Maribor, 7. januarja - Krajevni uradi, ki delujejo na območju Upravne enote Maribor in so bili v času novoletnih praznikov zaprti, bodo prihodnji teden ponovno pričeli s poslovanjem. To pomeni, da bodo ponovno odprti vsi krajevni uradi, ki so organizirani v okviru mariborske upravne enote, so sporočili.