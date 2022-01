Snežne razmere v visokogorju

V visokogorju je napihan sneg tudi na severnih pobočjih, saj je sprva snežilo ob močnem jugozahodnem vetru. Zaradi velike količine rahlega snega je potrebna posebna previdnost zlasti v visokogorju Julijskih Alp, kjer bodo danes še možni spontani plazovi suhega snega. Vetru izpostavljene lege so močno spihane, tudi do stare, deloma poledenele podlage, zato je tam nevarnost zdrsa. Razmere so zahtevne.

Snežna odeja je dan po sneženju še vedno večinoma mehka in rahla, le nekoliko se je sesedla. Na izrazito prisojnih legah pod nadmorsko višino okoli 1200 metrov, se je sneg na vrhu že nekoliko ojužil, ponoči pa pomrznil. Nastala je tanka skorja. V visokogorju je včeraj pihal še zmeren severnik, ki je v manjši meri še ustvarjal nove snežne nanose. Največ nepredelanega snega je v Julijskih Alpah od 30 do tudi 100 centimetrov, odvisno predvsem od nadmorske višine, precej več snega je padlo v zahodnem delu. Drugod po hribih in gorah je sveža snežna odeja visoka od 20 do okoli 50 centimetrov, na Pohorju in v vzhodnih Karavankah pa tudi manj. Nad okoli 1800 metrov je pod novim snegom izrazita šibka plast, nižje je vse manj izražena. Sneg je močno spihan, veliko je zametov in povsem spihanih območij, kjer je površina trda in tudi poledenela.

Danes bo pretežno jasno, predvsem ob meji z Avstrijo bo tudi nekaj nizke oblačnosti. Pihal bo večinoma šibak veter vzhodne smeri. Hladno bo. Temperatura na 1500 metrov bo okoli -7, na 2500 metrov pa okoli -10 stopinj Celzija. V soboto se bo proti jutru zmerno pooblačilo. Šlo bo za srednjo in visoko oblačnost. Dopoldne in sredi dneva bo še občasno povečana oblačnost iz katere lahko pade tudi kakšna snežinka. Popoldne se bo jasnilo. Zjutraj in dopoldne bo pihal šibak, popoldne pa zmeren veter severne smeri. Temperatura na 1500 metrov bo okoli -5, na 2500 metrov pa okoli -12 stopinj Celzija. V nedeljo bo oblačno, višji vrhovi bodo tudi v megli. Občasno bo rahlo snežilo. Sprva bo pihal šibak jugozahodnik, popoldne bo zapihal zmeren severni veter, ki se bo v noči na ponedeljek okrepil. V začetku prihodnjega tedna bo prevladovalo hladno in vetrovno vreme, brez večjih padavin.

Plazovne razmere se v naslednjih dneh zaradi mrzlega vremena ne bodo dosti spreminjale. Danes, v soboto in sprva tudi v nedeljo bo veter šibkejši in transporta snega z vetrom bo malo. Razmere bodo potencialno nevarne, saj bo veliko klož, ki se bodo lahko predvsem v visokogorju hitro sprožile že pod manjšo obremenitvijo, možni bodo tudi še spontani kložasti plazovi z dovolj strmih pobočij. Pod okoli 1300 metrov bo tveganje vendarle manjše. Sneg se do začetka prihodnjega tedna skoraj ne bo bistveno sesedal in preobražal. V nedeljo bo predvidoma zapadlo okoli 5 centimetrov novega snega. V začetku prihodnjega tedna bo zapihal okrepljen severovzhodni veter, ki bo ustvarjal nove klože.