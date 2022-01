Afriške nogometne zvezde bodo od nedelje naprej lovile naslov v Kamerunu

pripravil Leon Rosa

Ljubljana, 7. januarja - Kamerun bo od nedelje do 6. februarja gostil afriško prvenstvo v nogometu. To bi moralo biti že lani poleti, a so ga zaradi pandemije novega koronavirusa preložili na nov termin. Tudi zdaj je svet še vedno v primežu covida-19, a Kameruncev za zdaj to ne moti. Ti bodo lahko podpirali svojo ekipo na turnirju, na katerem bo naslov branila Alžirija.