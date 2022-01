Ljubljana, 7. januarja - Vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave (PU) Celje Damijan Turk bo danes ob 13. uri pred stavbo PU Celje, na Ljubljanski cesti 12 v Celju, dal izjavo za medije glede dveh poskusov uboja, ki so jih obravnavali na območju Prebolda in Celja, so sporočili iz omenjene policijske uprave.