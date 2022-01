ZDA v Albaniji vzpostavljajo štab za svoje specialne sile

Stuttgart/Tirana, 7. januarja - Ameriško specialno poveljstvo za Evropo (SOCEUR) bo v Albaniji na rotacijski osnovi odprlo svoj štab, ki bo zagotovil večjo interoperabilnost z albanskimi zavezniki, pomemben dostop do transportnih vozlišč na Balkanu in večjo logistično prilagodljivost, so v četrtek sporočili s poveljstva s sedežem v nemškem Stuttgartu.