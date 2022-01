Mediji: Višje sodišče Gaspetiju potrdilo 30 let zapora

Ljubljana, 7. januarja - Senat višjega sodišča v Ljubljani je zavrnil pritožbi tožilstva in obrambe ter potrdil kazen 30 let zapora za Petra Gaspetija, ki ga je aprila lani ljubljansko okrožno sodišče spoznalo za krivega uboja treh sorodnikov v Škocjanu pri Domžalah junija 2020, poročata Delo in Slovenske novice. Sodba je tako pravnomočna.