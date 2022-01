Phoenix Suns najboljša ekipa v NBA

Phoenix, 7. januarja - Košarkarji Phoenix Suns so po novem najboljša ekipa v severnoameriški ligi NBA. Z zmago proti Los Angeles Clippers s 106:89 so se povzpeli na prvo mesto zahodne konference in lige. Njihovi najbližji zasledovalci Golden State Warriors so izgubili na gostovanju pri New Orleans Pelicans s 96:101.