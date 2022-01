ZDA in Japonska z novim sporazumom proti varnostnim grožnjam

Washington, 7. januarja - ZDA in Japonska nameravata skleniti nov sporazum o raziskavah in razvoju, namenjen lažjemu sodelovanju pri odvračanju varnostnih groženj, med drugim nadzvočnih raket in vesoljskih zmogljivosti, je v četrtek po virtualnem srečanju s predstavniki Japonske izjavil ameriški državni sekretar Antony Blinken.