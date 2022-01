Delo o Delovi osebnosti leta (7. 1.)

Ljubljana, 6. januarja - Bojan Budja v komentarju Tudi mali so lahko največji piše o Delovi osebnosti leta. Deseterica nominirancev za Delovo osebnost leta je s svojimi dejanji in zgledom stopila na pot nesmrtnosti. Bolj kot kdaj koli jih država potrebuje zdaj. Ko išče pot iz negotovosti in razdvojenosti, ko išče prihodnost, za katero je bila spočeta in rojena, piše avtor.