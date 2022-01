Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 1.)

Ljubljana, 6. januarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da se je premier Janez Janša na delovnem posvetu sestal s predstavniki gospodarstva. Poročale so tudi o tem, da se je Slovenija na začetku letošnjega leta zadolžila za 1,75 milijarde evrov in o tem, da Slovenija pozdravlja osnutek Evropske komisije, ki jedrsko energijo uvršča kot zeleno.