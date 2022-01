Milan po zmagi nad Romo le točko za Interjem

Milano, 6. januarja - Nogometaši Milana so v tekmi 20. kroga serie A premagali Romo s 3:1 in se na drugem mestu prvenstvene lestvice približali Interju le na točko zaostanka (45-46). Slednji tekme 20. kroga še ne bo igral, saj je ena od štirih prestavljenih, zvečer bo na sporedu še en obračun ekip z vrha med Juventusom in Napolijem.