Schladming, 6. januarja - Potem ko so danes odpovedali ženski nočni slalom za svetovni pokal v alpskem smučanju v Flachauu, so v Mednarodni smučarski zvezi že našli novega prireditelja. Tekma bo ostala v Avstriji, datum (11. januar) in ure ostajajo enaki, prizorišče pa bo Schladming.