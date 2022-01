WHO: V enem tednu rekordnih 9,5 milijona novih okužb

Ženeva, 6. januarja - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v tednu med 27. decembrom in 2. januarjem zabeležila 9,5 milijona novih okužb z novim koronavirusom, kar je 71 odstotkov več kot v tednu prej. To je največ novih primerov, ki so jih doslej zabeležili v sedmih dneh, so danes sporočili iz WHO.