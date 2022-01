Na Brdu o delovanju gospodarstva v razmerah rasti števila okužb

Brdo pri Kranju, 6. januarja - V razmerah ponovne rasti števila okužb z novim koronavirusom se podjetja soočajo z izzivom, kako zagotoviti nemoten delovni proces. O tem so se danes pogovarjali predstavniki gospodarstva in vlade, ki so soglašali, da je treba storiti vse, da se ob spoštovanju navodil zdravstvene stroke zagotavlja delovanje gospodarstva.