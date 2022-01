Premier Janša obiskal SAZU

Ljubljana, 6. januarja - Predsednik vlade Janez Janša je danes na povabilo predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti (SAZU) Petra Štiha obiskal SAZU in se srečal z vodstvom. Pogovarjali so se o zgodovini in poslanstvu SAZU, njenih nalogah in aktivnostih, pa tudi o epidemiji covida-19 in delovanju SAZU v tem času, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.