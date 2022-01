Barcelona zaradi poškodb ostala brez Frenkieja de Jonga in Arauja

Barcelona, 6. januarja - Iz katalonskega nogometnega velikana Barcelone so sporočili, da trener Xavi nekaj časa ne bo mogel računati na usluge Frenkieja de Jonga in Ronalda Arauja. Oba sta poškodovana, Nizozemec ima natrgano stegensko mišico, Urugvajec pa zlomljeno desno roko in bo moral na operacijo, poroča AFP.