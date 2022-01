Cigler Kralj: Pri minimalni plači sem iskal kompromis

Ljubljana, 6. januarja - Minister za delo Janez Cigler Kralj je pri pripravi predloga o uskladitvi letošnje minimalne plače le z inflacijo iskal kompromis, ki bi zadovoljil vse socialne partnerje, so, potem ko je v sredo prišlo do nezadovoljstva s strani delodajalcev, sindikatov in določenih političnih strank, danes sporočili z ministrstva za delo.