Od torka brezplačno drsanje na Pogačarjevem trgu v Ljubljani

Ljubljana, 6. januarja - Na Pogačarjevem trgu v Ljubljani bodo v torek odprli drsališče Ledena pravljica. Uporaba drsališča bo brezplačna, izposoja drsalk pa bo stala tri evre. Drsališče bo odprto vsak dan do 8. marca med 11. in 21. uro. Vstop bo mogoč le ob izpolnjevanju pogoja PCT, so sporočili iz javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice.