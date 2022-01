Več kot 100 pozitivnih testov na letu med Italijo in Indijo

New Delhi, 6. januarja - Približno 70 odstotkov potnikov na letu iz italijanskega Milana v indijski Amritsar je bilo ob pristanku v sredo popoldne pozitivnih na covid-19. Potniki so se pred letom testirali in prejeli negativne rezultate testov. Pristojne oblasti so okužene potnike takoj namestile v institucionalno karanteno, poroča nemška tiskovna agencija dpa.