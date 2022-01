SBI TOP ob 0,88 odstotka

Ljubljana, 6. januarja - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,88 odstotka in se ustalil pri 1288,58 točke. Ob skromnem prometu, borzni posredniki so opravili za 965.034 evrov prometa, je bilo največ zanimanja za Krkine delnice. Večina blue chipov prve kotacije je trgovanje končala v rdečem, največ so izgubile prav delnice Krke.