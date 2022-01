Riiber se je poškodoval na treningu

Val di Fiemme, 6. januarja - Norvežan Jarl Magnus Riiber, najboljši nordijski kombinatorec zadnjih let si je na treningu pred tekmami svetovnega pokala v Val di Fiemmeju poškodoval hrbet in ne bo nastopil na petkovi ekipni in sobotni posamični tekmi, obstaja pa možnost, da se bo vrnil na nedeljski preizkušnji, poroča dpa.