V EU razburjajo leti s "praznimi" letali

Bruselj, 6. januarja - V EU te dni prah dviguje novica, da letalske družbe, med njimi Lufthansa in Brussels Airlines, opravljajo polete s praznimi ali na pol praznimi letali, da bi obdržale pravico do slotov za pristajanje in vzletanje, ki bi jih sicer izgubile. Prevozniki pojasnjujejo, da jih k temu silijo pravila, zaradi česar kritike letijo na Evropsko komisijo.