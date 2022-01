V koaliciji za različno višino izredne uskladitve pokojnin glede na posamezne skupine upokojencev

Ljubljana, 6. januarja - V SDS, NSi in SMC so danes vložili dopolnilo k predlogu pokojninske novele, s katero želi poslanska skupina DeSUS doseči izredno uskladitev pokojnin v višini 3,5 odstotka. Po dopolnilu bi se za 3,5 odstotka uskladile le tiste, priznane do konca leta 2010, pokojnine, priznane v letu 2011, za 1,7 odstotka, vse ostale pa za odstotek.