Evropska komisija zagotovila brezplačne vozovnice za več kot 60.000 mladih

Bruselj, 6. januarja - Evropska komisija je danes objavila rezultate zadnjega kroga prijav za pobudo DiscoverEU, ki je bila objavljena oktobra 2021. Evropska komisija bo v okviru pobude 60.950 mladim v Evropi, starim med 18 in 20 let, omogočila brezplačne vozovnice za potovanje po Evropi, so sporočili iz Bruslja.