Koledniki tradicionalno obiskali slovenski politični vrh

Ljubljana, 6. januarja - Slovenski politični vrh je danes sprejel skupino kolednikov iz župnije Zreče in predstavnike Misijonarskega središča Slovenije. Predsednik Pahor je ob tem dejal, da koledniki "prinašajo upanje, da bomo tudi to zdravstveno krizo premagali skupaj". Sprejela sta jih tudi premier Janez Janša in predsednik državnega zbora Igor Zorčič.