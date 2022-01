V Kranju začeli postopke participativnega proračuna

Kranj, 6. januarja - V Mestni občini Kranj so uradno začeli postopek zbiranja predlogov za participativni proračun. Občane vabijo k razmisleku in podajanju predlogov za izboljšave v kraju. Od 10. do 18. januarja bodo v ta namen potekale tudi delavnice. Predloge projektov bo mogoče podati do 4. februarja, glasovanje o njih pa bo potekalo od 1. do 10. marca.