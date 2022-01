V polfinale še Rusija in Kanada

Sydney, 6. januarja - Ruska moška teniška reprezentanca ostaja v igri za ubranitev naslova na pokalu ATP v Sydneyju. Rusi so si namreč z zmago proti Italiji z 2:1 zagotovili prvo mesto v skupini B. V skupini C so slavili Kanadčani. Že v sredo sta si polfinale priigrali Španija in Poljska, ki bosta za mesto v nedeljskem finalu igrali v petek. Drugi polfinale bo v soboto.