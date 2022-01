Slovenija na poti sistemskega prehoda v krožno in brezogljično gospodarstvo

Ljubljana, 6. januarja - S prvimi spletnimi delavnicami so nedavno stekle aktivnosti modela sistemskega prehoda v krožno, regenerativno, brezogljično gospodarstvo v Sloveniji, imenovanega Deep Demonstration. Metodologijo so razvili v skupnosti znanja in inovacij o podnebju, imenovani EIT Climate-KIC, ki deluje znotraj Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo.