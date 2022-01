Med udeleženci silvestrovanja v Beogradu potrdili 117 okužb

Ljubljana, 6. januarja - Med udeleženci organiziranega potovanja z vključenim silvestrovanjem v Beogradu je epidemiološka služba Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) zaznala večje število potrjenih primerov okužbe z novim koronavirusom. Do vključno srede so med udeleženci tako potrdili 117 okužb, so objavili na spletni strani NIJZ.