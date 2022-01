V Izoli na ogled Eričev cikel Glasba je zvok sveta

Izola, 8. januarja - V izolski galeriji Salsaverde bodo drevi odprli razstavo Milana Eriča z naslovom Glasba je zvok sveta. Tokratni Eričev cikel podob hudomušno izrisuje in odslikuje različne odštekane glasbenike sveta, ki igrajo na svoje nore inštrumente, in seveda tudi obratno, so zapisali v Kulturno umetniškem društvu in Galeriji Salsaverde.